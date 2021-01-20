بـ إطلالة جذابة.. نيرمين الفقي تبهر جمهورها.. شاهد

شاركت الفنانة نيرمين الفقي، متابعيها بـ صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات ما بين " جميلة الجميلات حقيقي.. الاحمر يليق بيكي.. زى القمر والأغنية جميلة".

يذكر أن آخر مشاركات نيرمين الفقي كانت في حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.

مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد.