معلش لـ حمزة نمرة تحقق 3.5 مليون مشاهدة في أسبوع.. فيديو

حققت أغنية "معلش" لـ حمزة نمرة، نجاح كبير جدًا حيث كسرت حاجز الـ 3 ملايين ونصف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "أنا كان ناقصنى كتير علام.. مع دنيا طلعت مش تمام .. تدوسنى قال معلش قوم .. شكرًا اوى ملهوش لزوم .. معلش يا معلش الدنيا لاويه دراعي .. ومصدرالي الوش قرشة وقافشه من غير داعي".

لّيني يا معلش وشوفي حد بدالي .. لا ترنّي ف وداني ولا تيجلي في طرف لساني .. معلش هعمل بيها ايه .. لا تشيل وجع ولا بتداويه .. مبقتش بتحوق خلاص .. ولا ناس بتسمع م الأساس .. والكل متعلم عليه".