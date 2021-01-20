محمد فراج: لا أهتم بالبطولة المطلقة.. وأشعر بمتعة في العمل الجماعي

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان محمد فراج، أنه بدون أي مبالغة لا أهتم كثيرا بهذا الأمر، فأنا ممثل أستمتع بالأدوار وتجسيدها، بحد وصفه.
وأضافت في تصريحات صحفية: "عندما أقدم عمل أنا بطله الأساسي يكون حجم التركيز أكبر، ولكن المتعة متماثلة مع عمل البطولة الجماعية".
وأضافت في تصريحات صحفية: "عندما أقدم عمل أنا بطله الأساسي يكون حجم التركيز أكبر، ولكن المتعة متماثلة مع عمل البطولة الجماعية".
ويواصل الفنان محمد فراج تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف"، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، استعدادا لطرحه في صيف 2021.
أكد فراج أن هذا الدور بمثابة تحدي مفاجئ له، إذ لم يقدمه من قبل في السينما والدراما، فضلا عن تعاونه لأول مرة مع المخرج الكبير عمرو عرفة، وهو ما يسعده بالتأكيد، لافتا إلى أن فريق العمل مليئ بالنجوم سواء في العدد أو القيمة الفنية، حتى اختيار موضوع الفيلم جديد ومشوق ويُحسب للسيناريست أيمن بهجت قمر، أي أن العمل ككل جديد في الشكل والمضمون.