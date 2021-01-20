في ذكرى وفاة سعاد مكاوي.. معلومات لا تعرفها عنها

تحل اليوم الأربعاء 20 يناير ذكرى وفاة الفنانة سعاد مكاوى، التى رحلت عن عالمنا في مثله عام 2008.

ولدت سعاد مكاوي في 19 نوفمبر 1922، وتعد إحدى النجمات اللاتى اشتهرن بالغناء، حيث امتلكت خامة صوتية شعبية محببة إلى الأذن، فاشتهرت بمطربة "البياض والسمار" بعد أن لحن لها موسيقار الأجيال عبدالوهاب أغنية "قالوا البياض أحلى ولا السمار أحلى؟ قلت اللي شارينى جوه العيون يحلى".

كما تمتعت بخفة الدم التي أدخلتها إلى قلوب المشاهدين عبر شخصية "بلية" بنت كبير الرحيمية قبلي ـ الذي يؤديه الفنان محمد التابعي ـ وأخت عبد الموجود – الذي يؤدى شخصيته الفنان السيد بدير.

اسمها بالكامل، سعاد محمد سيد مكاوي، أو كما اشتهرت فنيا بـ"سعاد مكاوي"، ولدت في 19 نوفمبر 1928، بمدينة كفر الزيات، فهي ابنة الملحن الكبير محمد مكاوي، دفعها والدها للدخول في عالم الفن والتمثيل نظرا لنشأتها في بيئة فنية رصينة، فقد اقتحمت عالم المونولوج من أوسع أبوابه.

عملت في مجال التمثيل واشتهرت بأدوار الخادمة، عملت في مجال الفن واشتهرت بثنائيتها مع أبطال المونولوج كنجمي المونولوج شكوكو وإسماعيل يس.

شقت سعاد مكاوي، الفن وغاصت في أجوائه وذلك نتيجة وجودها في أسرة فنية، حيث والدها هو الملحن محمد مكاوي تشربت منه أصول الفن والغناء والطرب حتي بدأت تغني المونولوجات التي صاحبت الفنان إسماعيل ياسين، كما اشتركت بالتمثيل في 18 فيلما سينمائيا أشهرها نهارك سعيد، جزيرة الأحلام، لسانك حصانك، منديل الحلو، صاحب بالين كداب، عيني بترف، بنت المعلم، أنا ذنبي ايه، حتى كان آخر فيلم شاركت فيه هو "غازية من سنباط" مع المطرب عبد اللطيف التلباني عام 1967.