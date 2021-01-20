ربنا يسعدكم زي ما أسعدتوني.. أنغام توجه رسالة لمهنئيها بعيد ميلادها.. شاهد

وجهت الفنانة أنغام رسالة لـ مهنئيها بمناسبة عيد ميلادها , ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت انغام قائلة " من ساعة ما صحيت من النوم النهارده وانا بتلقي الأمنيات الحلوة والتهنئة من قلوب كتير حلوة وناس اعرف بعضهم وما اعرفش كتير منهم بمناسبة عيد ميلادي واصحاب وقرايب ومحبين , في زمن فيه الفرحة قليلة.

واضافت انغام : فرحتوني جدا اشكركم من جوه قلبي علي اليوم الدافي ده والمشاعر الحلوة اللي وصلتني من قلوبكم الحلوة وربنا يسعدكم زي ما أسعدتوني ".

يحل اليوم 19 يناير، عيد ميلاده الفنانة أنغام، الـ ٤٨؛ التي حققت العديد من النجاحات في عالم الغناء والتمثيل أيضا.