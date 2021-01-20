وعلقت انغام قائلة " من ساعة ما صحيت من النوم النهارده وانا بتلقي الأمنيات الحلوة والتهنئة من قلوب كتير حلوة وناس اعرف بعضهم وما اعرفش كتير منهم بمناسبة عيد ميلادي واصحاب وقرايب ومحبين , في زمن فيه الفرحة قليلة.
واضافت انغام : فرحتوني جدا اشكركم من جوه قلبي علي اليوم الدافي ده والمشاعر الحلوة اللي وصلتني من قلوبكم الحلوة وربنا يسعدكم زي ما أسعدتوني ".
يحل اليوم 19 يناير، عيد ميلاده الفنانة أنغام، الـ ٤٨؛ التي حققت العديد من النجاحات في عالم الغناء والتمثيل أيضا.
وتزوجت أنغام 4 مرات، الزوج الأول هو مهندس الصوت مجدي عارف وأنجبت منه ابنها "عمر"، ثم تزوجت في 2004 من الموزع الكويتي فهد الشلبي وأنجبت منه طفلها الثاني عبد الرحمن، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع منه بعد زواج دام 3 سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ربنا يسعدكم زي ما أسعدتوني.. أنغام توجه رسالة لمهنئيها بعيد ميلادها.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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