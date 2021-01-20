زوجة خالد سامي تكشف آخر تطورات حالته الصحية:"سبب الغيبوبة مجهول"

خالد سامي، الفنان السعودي، أقلق الجمهور في الأيام الأخيرة على حالته الصحية بعد تدهورها بشكل مفاجئ ودخوله في غيبوبة، بعد أيام من استقرار حالته وبدء فترة نقاهة.

زوجة خالد سامي تكشف تطورات حالته الصحية

وبعد ما يقارب 8 أيام من دخول الفنان السعودي خالد سامي في غيبوبة وتدهور حالته الصحية، كشفت زوجته عن آخر تطورات حالته وقالت في تغريدة لها:" باقة صباحية مليئة بزهور الشكر والامتنان لكم جميعًا، الحمد لله مازلت قوية بفضل وتوفيق من الله ثم بوقوف الأوفياء إلى جانبي في وقت الشدة والرخاء، وفي كل الظروف وكانوا يبثوا بداخلي الشجاعة و الأمل..".

وتابعت زوجة خالد سامي:" بعد قرابة الأسبوع من غيبوبة خالد ولعدم معرفة السبب، يتم الآن إجراء فحص نخاع العظم، بغية معرفة وتشخيص سبب الغيبوبة بصورة دقيقة، يارب ألطف بعبدك خالد سامي"، وقالت إنه حتى الآن لم يحدد الأطباء سبب الغيبوبة وتابعت:" مستجدات حالة خالد سامي بعد أخذ خزعة من نخاع العظم اظهر الفحص وجود التهاب بسيط وتم التعامل معه بالمضادات، والغريب كما اوضح الدكتور أن وجود هذا الالتهاب ليس سببًا للغيبوبة؛ لذا قرر عمل أشعة رنين مغنطيسي للدماغ غدًا صباحًا، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك أن تشفي خالد آمين".

ابن خالد سامي يدعو لوالده بعد دخوله في غيبوبة

ونشر أيضاً نجل الفنان خالد سامي تغريدة حول الحالة الصحية لوالده، وقال بها:" مرت ٨ ايام ولازال والدي بغيبوبة، وسببها مجهول إلى الآن، لكن متفائل خير ان شاء الله.. ربي أعلم عن مدى شوقي لك، أنا هنا بجانبك مهما حصل... ربي اشفي والدي يا مُجيب الدُعاء ياربّ العالمين استجب دُعائي".

خالد سامي يقلق الجمهور على حالته الصحية

وجاء تدهور حالة الفنان خالد سامي مؤخراً لتقلق الجمهور مجدداً وذلك بعد حالة التفاؤل لدى جمهوره بعد نشره فيديو ظهر به لأول مرة بعد إجرائه لعملية زراعة الكبد، وطمأن الجمهور بالفيديو على حالته النفسية، وكان من المفترض أن يستمر في فترة النقاهة إلى أن يجري عملية أخرى في الكلى الفترة المقبلة، قبل أن تتدهور حالته ويدخل في غيبوبة.