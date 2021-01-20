المنافسة الغنائية تشتعل في بداية 2021.. إليسا تعود لـ"أنغامي" وأحلام تعلن عن ألبومها

يبدو أن بداية عام 2021 ستشهد تواجد كبير لنجوم الغناء العرب، بعدما أعلن عدد منهم عن مفاجآته الغنائية الجديدة وأبرزهم أحلام وإليسا ونوال الزغبي وسميرة سعيد وسعد لمجرد وغيرهم.

إليسا تعود إلى أنغامي في 2021

ومن أبرز المفاجآت التي ينتظرها الجمهور الفترة الحالية العمل الجديد للفنانة إليسا، ونشرت اليوم تغريدة أعلنت بها عن مفاجأة مع تطبيق "أنغامي"، ولم تحدد هوية العمل سواء أغنية منفردة أو ألبوم جديد، وقالت إنه سيطرح خلال الفترة الحالية، وتعود به إلى التطبيق بعدما حذف أرشيفها منه منذ عامين، ويعتبر ذلك أول عمل لها بعد انتهاء تعاقدها مع روتانا، وبعد ألبومها "صاحبة رأي" الذي طرحته العام الماضي.

أحلام تبدأ العد التنازلي لألبومها الجديد

ودخلت الفنانة أحلام المنافسة الغنائية في 2021، وأعلنت عن جاهزية ألبومها الجديد "أحلام 2021"، ونشرت أول صورة تشويقية من بوسترات الألبوم، وغردت مديرة أعمالها على تويتر قائلة:"قريباً"، وردت أحلام بعدة تغريدات شوقت بها الجمهور للألبوم وقالت:"جاهزة.. كم يوم باقي على الألبوم؟"، وتفرغت أحلام في الفترة الماضية لنشر صور وكواليس ألبوماتها القديمة وذلك للترويج لعودتها بألبوم جديد وتشويق الجمهور إليه.

أغاني منفردة لسعد لمجرد ونوال الزغبي ولطيفة

وتشهد الفترة الحالية استعداد عدد من نجوم الغناء لطرح أغاني منفردة وكليبات، وأبرزهم الفنانة نوال الزغبي والتي تصور حالياً فيديو كليب لأغنيتها الجديدة باللهجة المصرية، وأعلن سعد لمجرد عن استعداده لطرح أغنية جديدة باللغة الأسبانية، بالإضافة إلى تجهيزه لأغنية باللهجة الإماراتية في الفترة الحالية، ودويتو مع صابر الرباعي، وكذلك أعلنت الفنانة لطيفة عن تجهيزها لفيديو كليب لأغنية باللهجة التونسية بعنوان "الليل ليل".

سميرة سعيد تعلن عن ألبومها الجديد

وانضمت الفنانة سميرة سعيد إلى المنافسين في 2021، وأعلنت عن طرحها أول أغانيها هذا العام بعنوان "بحب معاك"، والتي تعود بها إلى الأغاني الرومانسية بعد غياب، وكشفت عن طرح أغاني ألبومها الجديد بشكل منفرد طوال العام، وستطرح أغنيتها الثانية في شهر فبراير المقبل، وتستمر إلى نهاية العام، وذلك بعد آخر ألبوماتها في 2015 بعنوان "عايزة أعيش".