محمد فراج: شخصيتي في "الصندوق الأسود" مختلفة

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان محمد فراج إنه أحب تجربتبه في فيلم "الصندوق الأسود" جدًا ووجدتها مختلفة والشخصية التي قدمتها، هي شخصية "سيد" وهو هجّام مسجل خطر، و الفيلم كله "وان لوكيشن".

وأضاف في تصريحات صحفية، "وان لوكيشن" أي يدور في مكان واحد فقط للتصوير، وهو فيلا يُفترض أننا نسطو عليها فنتفاجأ بصاحبتها وهي منى زكي وهي امرأة حامل وتحدث مصادمات.