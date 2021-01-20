في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها؟

تحل اليوم الأربعاء 20 يناير ذكرى وفاة الفنانة سعاد مكاوى، التي رحلت عن عالمنا في مثله عام 2008.

وتعد سعاد مكاوي إحدى النجمات اللاتى اشتهرن بالغناء حيث امتلكت خامة صوتية شعبية محببة إلى الأذن، فاشتهرت بمطربة "البياض والسمار" بعد أن لحن لها موسيقار الأجيال عبدالوهاب أغنية "قالوا البياض أحلى ولا السمار أحلى؟ قلت اللي شارينى جوه العيون يحلى".

ولدت سعاد مكاوي واسمها الحقيقي سعاد محمد سيد مكاوي في عام 1938 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية،وعشقت الفن وغاصت في أجوائه وذلك نتيجة وجودها في أسرة فنية،حيث والدها هو الملحن محمد مكاوي تشربت منه أصول الفن والغناء والطرب حتي بدأت تغني المونولوجات.

عملت في مجال التمثيل واشتهرت بأدوار الخادمة، عملت في مجال الفن واشتهرت بثنائيتها مع أبطال المونولوج النجمين «شكوكو وإسماعيل ياسين».

وكان من المواقف الصعبة التى مرت بها سعاد مكاوى عند رفض تقبيلها في أحد المشاهد من قبل الفنان الراحل اسماعيل ياسين، وقد كانت تلك عادته في جميع الأفلام وليس معها، وحينما غضبت من تصرفه قال: «مزاجي كده»، لكن ذلك لم يؤثر على علاقتهما، وكانت كواليس تصوير مشاهدهما مليئة بالضحك والكوميديا.