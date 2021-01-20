الحكم بالسجن عامين على «سارة الطباخ» بسبب محمد الشرنوبي.. تفاصيل الأزمة

تصدرت المنتجة سارة الطباخ -خطيبة الفنان محمد الشرنوبي السابقة والوكيل الفني له- مؤشرات البحث (تريند) على محرك "جوجل"، بعد الحكم الصادر بحبسها عامين، على خلفية أزمتها مع «الشرنوبي»، وفيما يلي نرصد تفاصيل الأزمة.

قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بالحبس غيابيًا عامين مع الشغل وكفالة ألف جنيه ضد المنتجة سارة الطباخ بتهمة تبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد .

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق فراج رئيس المحكمة. وفي قضية أخرى كانت سارة الطباخ اتهمت المطرب الشرنوبي بسرقة "سكوتر" منها، وطلبت جهات التحقيق استدعاء المنتجة للإدلاء بأقوالها بشكواها، كما أمرت باستدعاء المطرب لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه. وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بلاغًا من سيدة تطلب فيه تحرير محضر لفقدها دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في أكتوبر. وانتقلت قوة أمنية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل لقسم الشرطة الذي أخطر النيابة. وأشارت التحريات إلى أن المنتجة سارة الطباخ ذكرت في محضر الشرطة أنها أثناء تواجدها في كومبوند "بالم باركس" بشارع مدينة مبارك لزيارة أصدقائها ومغادرتها شاهدت "سكوتر مسروقة منها منذ 8 اشهر وذكرت الطباخ في محضر الشرطة أنها لم تحرر محضر وقت اكتشافها سرقة "السكوتر" وعندما شاهدته في الكومبوند سألت أفراد الأمن عن مالكها فأخبروها أنها ملك المطرب محمد الشرنوبي ووجهت له تهمة السرقة. واستمعت قوات الشرطة لأقوال أفراد الأمن الذين قرروا أنهم فوجئوا بسارة الطباخ تسأل عن مالك سكوتر فأخبروها أنها ملك المطرب الشرنوبي وأضاف أفراد الأمن أنهم اتصلوا هاتفيا بالمطرب الذي يسكن في ذات الكومبوند وردد قائلا: "أيوه كانت جايباهالي هدية في عيد ميلادي لو عايزاها خلوها تاخدها.

نشر الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، نص الحكم الصادر ضد المنتجة سارة الطباخ -خطيبته السابقة والوكيل الفني له- الذي قضي بحبسها عامين وكفالة ألفي جنيه. وكتب محمد الشرنوبي، في تعليقه: « الحمدلله الحق ظهر .. تم صدور حكم فى الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد بحبس الممثلة القانونية لشركة إدارة اعمالي السابقه سنتين لتبديد المبالغ المالية التي في ذمتها بموجب التوكيل الرسمي وخيانة الأمانة». وتابع: «أظن الصورة وضحت. انا كنت ساكت ومكانش نفسي الامور توصل لكده وكنت مقرر أني مش هتكلم تاني في الإعلام بس لقيت إصرار من الطرف الآخر أنه يقحم الإعلام ويشوه صورتي قدام الناس. بس لو في حد واخد حق حد فالقانون والمحكمة قالت كلمتها». وأضاف: «الشركه كان صادر ليها توكيل بموجب العقد اللي بيننا لادارة أعمالي وبالتالي كانت بتتعاقد وتستلم كل مستحقاتي اللي هو الطبيعي أنها تستلم وتاخد نسبتها وتوردلي الباقي وده مكانش بيحصل.. الممثلة القانونية للشركة خانت الأمانة، وبددت كل أموالي اللي في ذمتها، وآخر صلح سلمت الشركة توكيل على اساس اننا هنفتح صفحة جديدة وتعهدت انها هتسددلي كل فلوسي اللي في ذمتها وده مثبت في محضر الصلح في غرفة صناعة السينما وبالفعل نفذت المسلسل وبرضه مخدتش فلوسي. لكل شركات الإنتاج برجاء عدم التعامل مع أي جهة أو شخص غير من خلالي شخصيا وعدم الالتفات لأي تحذير أو إنذارات تصدر من الشركة لان ببساطة الهدف الوحيد هو تعطيل شغلي وتشويه صورتي والحصول على مبالغ مادية بدون وجه حق».