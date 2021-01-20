وعلقت اسما علي الصور قائلة :" بقالي شوية بغير في طريقة لبسي وبجرب حاجات كنت بشوفها وحبه شكلها علي الناس بس كنت بحس انها مش ليا، فا فيوم قومت شقلبت دولابي وقعدت اشوف طرق تانية البس بيها مش بالطريقة اللي متعوده عليه، اصلي بعيد عنكم كنت بتعامل مع اللبس زي اليونيفورم كل حاجه ليها طقم ؛البنك، السوپر ماركت، مدرسة بنتي...بكسل ادور علي لبس او خلقي بيضيق، اهم حاجه اني ابقي مرتاحة وخلاص بس انا كنت اي كلام وفعلًا مكسله، لاني ممكن البس لبس مريح وشكله حلو والموضوع مش غلس خالص ويمكن عشان خست شويه فا البس ريح كده ومبقتش شايلة هم زي الاول، بقيت بستمتع لما بجرب حاجات مختلفة وفي موضوع تاني في موضوع علاقتي ب اللبس و
ده اللي سهل عليا مليون حاجه".
وتابعت :" بس ده عايز ڤيديو طويل مش كابشن خالص هصوروا قريب...انا بقي عايزه اعرف علاقتكم ب البس؟ بحب أسألكم عشان اعرفكم زي ما انتوا عرفني..بحبكم اوي".
ونالت صورتها إعجاب العديد من متابعيها.
ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنت أي كلام.. شاهد اعترافات اسما شريف منير لمتابعيها عن تغيير طريقتها في الملابس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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