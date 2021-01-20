حمدى الوزير يشارك في بطولة مسلسل ”موسى” رمضان المقبل

يشارك الفنان حمدى الوزير فى بطولة مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان والمقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث بدأ تصوير مشاهده الأولى والتى جمعت بينه وبين الفنانة هبة مجدى وبطل العمل محمد رمضان، ويجسد دور صعيدى خلال أحداث العمل.
مسلسل "موسى"، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، إنتاج شركة سينرجى.
وأجرى الفنان حمدى الوزير العام الماضى عملية قسطرة فى القلب وتركيب دعامة، وعاد لمزاولة نشاطه الفنى من جديد بعد تحسن حالته الصحية.
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