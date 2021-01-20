خالد جلال يتولي إخراج احتفالات عيد الشرطة

يقوم خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة بإخراج احتفالات عيد الشرطة وتشاركه في الحفل المطربة مي فاروق التي تقدم عدة أغاني بمناسبة الاحتفال بمرور 69 عاما على عيد الشرطة. آخر أعمال المخرج خالد جلال مسرحية "الوصية" التي تناولت بطولة أحد رجالات الجيش المصري وشارك فيها الفنانون محمود حافظ ومحمد عادل وأحمد فؤاد سليم وسميرة عبدالعزيز. أيضا يعرض له حاليا مسرحية "سينما مصر" كمشروع تخرج لطلبة قسم التمثيل بمركز الإبداع الفني.

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