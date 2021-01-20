تفاصيل شخصية آيتن عامر في مسلسل "رهبة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تُشارك الفنانة آيتن عامر في مسلسل "رهبة"، و تُجسد خلاله دور مذيعة توك شو تتعرض للعديد من المشاكل والأزمات في إطار من الإثارة والتشويق.

مسلسل "رهبة" بطولة فتحي عبدالوهاب، ميرهان حسين، أحمد صفوت، مي القاضي، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، محسن منصور، بهاء ثروت، ناصر سيف، وهو من تأليف طارق بركات، إخراج عادل الاعصر.

وفي سياق آخر، تعاقدت الفنانة آيتن عامر على المشاركة في مسلسل "كوفيد 25"، الذي يقوم ببطولته يوسف الشريف، وهو من تأليف إنجي علاء، إخراج أحمد نادر جلال، إنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

كما تشارك آيتن عامر أيضًا في رمضان المقبل من خلال مسلسل "كل ما نفترق"، وهو بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، سلوى خطاب، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، طارق عبد العزيز، رحاب الجمل، أحمد صيام، وإخراج كريم العدل، وتأليف ورشة محمد أمين راضي.