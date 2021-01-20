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الشاعر رمضان محمد يكشف تفاصيل أغنية "يا انا " مع أماني السويسي

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القاهرة - محمد ابراهيم - يتعاون الشاعر الغنائي رمضان محمد مع الفنانة أماني السويسي في عمل غنائي جديد، سيطرح خلال الفترة القادمة .

وأضاف رمضان محمد في تصريح خاص ل "دوت الخليج الفني" :" الأغنية تُسمى يا أنا ، وهي كلماتى ولحن شريف بدر وتوزيع تميم، ومن إنتاج لايف ستايل ستوديوز " .

وأستكمل رمضان حديثه قائلاً :" تم تصوير الأغنية فيديو كليب فى دبى مع عادل سرحان، والأغنية كلها مشاعر وعلام من الدنيا، وستقوم الأغنية بعمل حالة تلمس المرأة بمختلف أعمارها "

وكان رمضان محمد تعاون مع تامر حسني ، فى أغنية"100 وش"، والتى تجمعه لأول مرة مع ثلاثة من أبرز نجوم الأغنية الشعبية "أحمد شيبة، ومصطفى حجاج، ودياب"، وهى من كلمات رمضان محمد، وألحان تامر حسنى و محمد الصاوى، وتوزيع أحمد عادل، مع الهندسة الصوتية والماستر لهانى محروس، والكليب من إخراج حسام الحسينى.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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