الشاعر رمضان محمد يكشف تفاصيل أغنية "يا انا " مع أماني السويسي

القاهرة - محمد ابراهيم - يتعاون الشاعر الغنائي رمضان محمد مع الفنانة أماني السويسي في عمل غنائي جديد، سيطرح خلال الفترة القادمة .

وأضاف رمضان محمد في تصريح خاص ل "دوت الخليج الفني" :" الأغنية تُسمى يا أنا ، وهي كلماتى ولحن شريف بدر وتوزيع تميم، ومن إنتاج لايف ستايل ستوديوز " .

وأستكمل رمضان حديثه قائلاً :" تم تصوير الأغنية فيديو كليب فى دبى مع عادل سرحان، والأغنية كلها مشاعر وعلام من الدنيا، وستقوم الأغنية بعمل حالة تلمس المرأة بمختلف أعمارها "

وكان رمضان محمد تعاون مع تامر حسني ، فى أغنية"100 وش"، والتى تجمعه لأول مرة مع ثلاثة من أبرز نجوم الأغنية الشعبية "أحمد شيبة، ومصطفى حجاج، ودياب"، وهى من كلمات رمضان محمد، وألحان تامر حسنى و محمد الصاوى، وتوزيع أحمد عادل، مع الهندسة الصوتية والماستر لهانى محروس، والكليب من إخراج حسام الحسينى.