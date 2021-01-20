وعلقت نيكول سابا، على الصورة قائلة: "ايه نعم.. ولا تزال ايام وليالي الحجر المنزلي مستمرة.. وسمّرتنا معها كأنو الوقت واقف محلّو بس الفرق عم يخطف عمرنا واحلى سنين حياتنا.. الله يقطّع هالايام على خير ونخلص منها على خير..انتبهوا على حالكن".
يذكر أن نيكول تزوجت من يوسف الخال في 2011، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم "نيكول".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.
مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.
وعلقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على حريق مرفأ بيروت من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.
وقالت سابا من خلال تغريدتها: "كل مسؤول صوت فرقاع ما بيتحمل يسمع كل واحد فيهن قد ال... شاطرين يمشولي بعشرين زلمة مواكبات تحميهن".
وأضافت سابا من خلال تغريدتها: "ونازلين يلعبوا فينا من انفجارات ودمار دمرلونا حياتنا وحياة ولادنا ومرّضونا وعقّدونا..يلي ما شفنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيكول سابا عن الحجر المنزلي: عم يخطف عمرنا وأحلى سنين حياتنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.