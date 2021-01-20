داليا مصطفي تشارك جمهورها بفيديو لعب عنيف مع كلبها

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها فيديو جديد عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وظهرت داليا مصطفى وهي تقوم بالمقاومة و اللعب العنيف مع كلبها وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" مع عدد من النجوم. مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.

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