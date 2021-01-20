وقال الفنان عباس أبو الحسن "التورتة المشينة اللي تدعو فعلا للخجل هي تورتة التركيبة النفسية المجتمعية لأمة فاشلة في كل شيء إلا تصحيح كراريس الغير ..تثيركم العورة وانتم العوار يمشي علي قدمين!".
كانت قد تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء" بنادى الجزيرة أمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.
وقررت وزارة الشباب والرياضة، تشكيل لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة بشأن واقعة بعد انتشار الصور التى تحمل صورا جنسية على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقرر مجلس إدارة نادى الجزيرة ايقاف كافة العضويات اللاتي شاركن في الموقف المؤسف داخل النادي بإقامة حفلة بصور مسيئة على التورتة لحين انتهاء التحقيق.
وجاء القرار وفقا للائحة النادى الخاصة بالأفعال المشينة بعد قرار وزارة الشباب والرياضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عباس أبو الحسن يعلق على أزمة التورتة الجنسية: تثيركم العورة وأنتم العوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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