أنغام تحتفل بعيد ميلادها الـ49 وهذه كلمتها للجمهور.. بالصور

أنغام احتفلت اليوم بعيد ميلادها الـ49، وتلقت رسائل التهاني من زملائها النجوم في هذه المناسبة، ووجهت رسالة إلى الجمهور بعد الاحتفال بعيد ميلادها.

أنغام تحتفل بعيد ميلادها الـ49

وعبرت أنغام عن سعادتها بسبب الاهتمام الكبير من جمهورها بعيد ميلادها، وتلقيها العديد من الرسائل منهم ومن زملائها وأصدقائها، وقالت في رسالتها على مواقع التواصل بمناسبة عيد ميلادها:" من ساعة ما صحيت من النوم النهاردة وانا بتلقي الأمنيات الحلوة والتهنئة من قلوب كتير حلوة وناس اعرف بعضهم وما اعرفش كتير منهم بمناسبة عيد ميلادي، وأصحاب وقرايب ومحبين، في زمن قليلة فيه الفرحة فرحتوني جدا اشكركم من جوه قلبي علي اليوم الدافي ده والمشاعر الحلوة اللي وصلتني من قلوبكم الحلوة وربنا يسعدكم زي ما أسعدتوني".

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد أنغام

ونشرت أنغام جلسة تصوير جديدة على انستقرام بمناسبة عيد ميلادها، وتلقت عشرات الرسائل من زملائها النجوم وأبرزهم الفنانة لطيفة التي كتبت لها:" انتى أحلى نغم فى حياتنا يا نغومة ربنا يسعدك"، وقالت الفنانة هند صبري:" كل سنة وانتي مبدعة و بتسحرينا بصوتك و إحساسك"، وتلقت تهاني أخرى من منى زكي وزينة وأمير طعيمة ومحمد رحيم وغيرهم.

ووجهت أحلام رسالة خاصة إلى أنغام بمناسبة عيد ميلادها وقالت:" الإحساس الوحيد اللي ينتابني لاشفت لك صورة او أغنية او حتى اسمع اسمك انك انتي اختي اللي ما جابتها امي، لك غلا في قلبي الله لايبين غلاك، أختي وصديقتي الغالية أنغامنا كل سنة وأنتي بصحة وفرح وسعادة وحب كل عام وأنتي شمعة منورة"، وردت أنغام على رسالة أحلام قائلة:" الكلام صعب يشرح إحساسي وفرحتي بإحساسك وكلامك يا أحلام أنا محظوظة بحبك لإنك الأصدق والأرقى يا حبيبتي يا أغلي أخت ربنا مايحرمني من حبك ومن وجودك في حياتي وحياة جمهورك ومحبينك يا غالية بحبك".

أعمال أنغام الجديدة

وكانت أنغام قد أعلنت مؤخراً عن تجهيزها لأعمال غنائية جديدة للفترة المقبلة، وذلك بعدما افتتحت أعمالها في العام الجديد بحفل في رأس السنة بالإمارات، وتجهز حالياً لألبومها الجديد باللهجة المصرية بعد ألبومها الخليجي "مزح" والذي طرحته العام الماضي مع شركة "روتانا".