شاركت هاندا أرتشيل ، بطلة مسلسل "أنت اطرق بابي"، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت هاندا ارتشيل في الصورة من سيارتها وعلقت علي الصورة باللغه التركية: "صباح الخير". وظهرت هاندا بإطلالة شتوية وتركت شعرها بطريقة جذابة وارتدت نظارة كبيرة، مما تناسب مع إطلالتها. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هاندا على عدم وضع مكياج مما أبرز جمال ملامحها. وتتألق الممثلة التركية هاندا ارتشيل في اختيار ملابسها، مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها، فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون مكياج.. هاندا أرتشيل تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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