وفاة زوج شقيقة محمد فؤاد

توفي صباح اليوم، الأربعاء، زوج شقيقة النجم محمد فؤاد، ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل إلى مقابر الأسرة بطريق السويس.

من ناحية أخرى، اقتربت أغنية «ليه» للفنان محمد فؤاد من تحقيق مليون مشاهدة بعد 5 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكان الفنان محمد فؤاد طرح قبل أيام أغنية «الحفلة» وهي من كلمات: دبل زوكش، وألحان: علاء فيفتى.