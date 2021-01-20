وسط البحر.. ميار الغيطي بإطلالة كاجوال

نشرت الفنانة ميار الغيطي صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ميار الغطي في الصورة علي متن باخر وسط البحر، بإطلالة كاجوال، وعلقت قائله": ليس علبنا أن نبتسم أو نبقي مثالين .. بل يكفي ان تكون علب طبيعتنا ".

وظهرت ميار لأول مرة على شاشات التليفزيون، وكان عمرها 5 أعوام، من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي.

وشاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.

وجسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال مسلسل "أيام الحب والرعب".