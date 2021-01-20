بفستان أحمر لامع.. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة لها من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت نرمين الفقى فى الصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستانا أحمر لامعا.
وكانت آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، ويتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادي يازبادي" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتي من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.
وتعيش الفنانة نرمين الفقى، حالة من النشاط الفني حاليًا، حيث تشارك في بطولة مسلسلين دفعة واحدة، أولهما مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر، والذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، في 45 حلقة ويشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا.
كما تشارك نرمين الفقى فى بطولة مسلسل "شارع 9"، المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، من تأليف حسن مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، ويشارك في بطولته، رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش.
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