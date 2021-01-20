نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام يقع في غرام هنا الزاهد في مسلسل "النمر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُواصل الفنان محمد إمام حاليًا تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "النمر"، وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وتشهد أحداث المسلسل الكثير من قصص الحب، حيث يقع الفنان محمد إمام في غرام الفنانة هنا الزاهد، وتستعرض الأحداث رحلة كفاح محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار أكشن.

مسلسل "النمر" من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجى، بطولة محمد إمام هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح.

والمسلسل يُعد التعاون الثاني الذي يجمع بين محمد إمام ومحمد صلاح العزب وشيرين عادل وشركة سينرجى بعد تقديمهم مسلسل "هوجان"، الذي عُرِضَ فى شهر رمضان 2019، وهو بطولة كريم محمود عبد العزيز، محمد أسامة أوس أوس، صلاح عبد الله، رياض الخولي، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد.