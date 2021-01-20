نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الجسمي يرفع منسوب التشويق بأغنية حي هالصوت في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فاجأ الفنان الإماراتي حسين الجسمي محبيه بطرح فيديو تشويقي لأغنيته الجديدة "حي هالصوت" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وشوق جمهوره للعمل القادم.
وعلّق الجسمي على الفيديو قائلاً: "جهزوا أنفسكم لأحدث عمل موسيقي مع ألحان وغناء حسين الجسمي".
يذكر أن الجسمي كان قد تقدم بالعزاء عبر حسابه الخاص بتويتر للفنان راشد الماجد في وفاة والدته وقال:خالص التعازي والمواساة لأخي وصديقي الفنان راشد الماجد في وفاة والدته،الله يرحمها ويغفر لها ويصبّر أهلها وذويها.