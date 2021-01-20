أول صور لـ ليوناردو دي كابريو وكيت بلانشيت من فيلم Don't Look Up.. صور

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا من كواليس فيلم Don't Look Up للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو وكيت بلانشيت وجينفير لورانس، من إنتاج شركة نتفليكس.
وقالت الصحيفة البريطانية إن التصوير مستمر إلى منتصف شهر فبراير المقبل في بوستون، حيث يشارك أيضا في بطولة الفيلم ميريل ستريب، واريانا غراندي، وروب مورجان.
وتدور أحداث الفيلم حول امرأة شابة تتغلب على ماضيها المؤلم، حيث تصبح من بين العديد من الشهود الذين يرون رجلًا يتعرض لاعتداء قاتل ولا يتدخلون، يجدون أنفسهم مستهدفين من قبل شخص ما، أو شيء ما، للانتقام.
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