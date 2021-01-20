وصرح اليكس رودريجرز ، خطيب جينفير لوبيز إن النجمة العالمية تشعر بتوتر كبير أكثر مما شعرت به خلال حفل بطولة Super bowl الذي اقيم العام الماضي بمشاركة النجمة العالمية شاكيرا.
وصرح القائمون على الحفل بأن ليدي جاجا سوف تشارك في أداء النشيد الوطني الامريكي، كونها من أكثر النجوم الذين دعموا جو بايدن في حملته الانتخابية، بالاضافة الى تقديم جينفير لوبيز عرضا غنائيا.
واحتفى نجوم هوليوود بفوز جو بايدن المرشح الديموقراطي بالانتخابات الرئاسية بعد تفوقه على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، المرشح الجمهوري.
ونشرت ليدي جاجا ، صورة لها عبر انستجرام وهي تحتضن جو بايدن ووجهت اليه رسالة قائلة :" جو بايدن والشعب الامريكي أنتم أعطيتم للعالم درس في الطيبة والشجاعة لم يحدث من قبل، الحب اليك رئيسنا الجديد".
ونشرت النجمة العالمية جينفير لوبيز فيديو لها وهي تبكي بسبب فوز جو بايدن معبرة عن فرحتها بفوزه والاطاحة بـ دونالد ترامب.
ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة فور اعلان فوزه ،كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".
وأضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جينيفر لوبيز تصل واشنطن لإحياء حفل تنصيب بايدن.. وخطيبها: تشعر بالتوتر.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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