عصفور فوق رأسه.. شاهد.. أحمد مكي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشر الفنان الكوميدي أحمد مكي صورة جديدة من خلال خاصية الستوري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر أحمد مكي بإطلالة كوميدية بعصفور فوق رأسه.

يذكر أن المنتج تامر مرسى، رئيس شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن عن الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" الذى من المقرر أن يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

وتم توقيع العقد مع المؤلف هانى سرحان ليتولى مهمة كتابة الجزء الثانى من "الاختيار"، ويتولى مهمة الإخراج بيتر ميمى، وجار اختيار باقى عناصر العمل.