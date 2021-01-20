ميعرفوش ربنا.. دنيا عبد العزيز ترد على الشامتين في مرض النجوم

قالت الفنانة دنيا عبد العزيز إن النجمة إلهام شاهين كانت تدعمها بشكل كبير بعد وفاة والدتها لأنها مرت بنفس الظروف.

وأضافت دنيا عبد العزيز، خلال الندوة التي عقدها "دوت الخليج": "والدتي كانت محبوبة الكل، لذلك هناك أشخاص كثيرون دعموني لم أتوقع منهم ذلك".

وتابعت: "والدتي شخص استثنائي، فهي تركت مع كل شخص موقفا معينا".

وتابعت: "أنا ضد التنمر الذي يقوم به بعض الأشخاص تجاه الفنانين، خاصة في الفترة الأخيرة، الاستهزاء بالمرض والإعاقة، فهؤلاء الأشخاص بلا دين، ما ذنب الآباء والأمهات أن أبناءهم مصابون ومعاقون".