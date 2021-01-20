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حفل زفاف أغضب السوشيال ميديا.. صاحب جلسة التصوير يكشف سر العروس الحامل

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أثارت جلسة تصوير غضبا عارما من جمهور السوشيال ميديا بسبب ظهور علامات الحمل على العروس خلال احتفالها وسط عدد من الأقارب والأصدقاء.

وبعد ما أثارته تلك الصورة من غضب وجدال على السوشيال ميديا، خرج زوجها البلوجر مجدي محمود ليوضح حقيقة هذه الصورة المنشورة له بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

 

وقال: "الشهرة حلوة ونفسنا نبقى مشاهير بس بالحاجة اللي بنعملها والمحتوي اللي بنقدمه مش بقلة الأدب والخوض في الأعراض".

وأضاف: "أنا لحد دلوقتي مش فاهم أول واحد واخد اسكرين من فيديو أنا رافعه وواضح فيه جدا إحنا بنعمل إيه وإن دي حفلة بنعرف أصحابنا والناس اللي متابعينا فيها نوع الجنين ويحرف الكلام ويألف قصة على مزاجه لمجرد إنها هتجيب لايكات أكتر من القصة الحقيقية، بيقول لنفسه إيه، والناس اللي ذي البغبان بياخدو كوبي ويشيرو من غير ما حتي يعقلو الكلام او يفكرو لمدة دقيقة مع نفسهم بجد إنتو إيه".

وتابع: "يا جماعة انتو ممكن تخربو بيوت وتخلو ناس تنتحر وتعقدو ناس في عيشتها ربنا يهديكم، أي حد يشوف بوست من اللي بيتريقوا علينا يحط البوست دا في عينه شيرو البوست دا عشان الناس اللي مبتفهمش تفهم، ومحدش يقولي انت اللي متنزلش صورك انا بنزل صوري انا مش صور حد تاني بالوضع واللبس اللي علي مزاجي واللي عمره ما كان فيه أي ضرر أو إساءة لحد الصورة من حفلة عملناها بعد سنتين جواز".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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