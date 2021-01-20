وبعد ما أثارته تلك الصورة من غضب وجدال على السوشيال ميديا، خرج زوجها البلوجر مجدي محمود ليوضح حقيقة هذه الصورة المنشورة له بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
وأضاف: "أنا لحد دلوقتي مش فاهم أول واحد واخد اسكرين من فيديو أنا رافعه وواضح فيه جدا إحنا بنعمل إيه وإن دي حفلة بنعرف أصحابنا والناس اللي متابعينا فيها نوع الجنين ويحرف الكلام ويألف قصة على مزاجه لمجرد إنها هتجيب لايكات أكتر من القصة الحقيقية، بيقول لنفسه إيه، والناس اللي ذي البغبان بياخدو كوبي ويشيرو من غير ما حتي يعقلو الكلام او يفكرو لمدة دقيقة مع نفسهم بجد إنتو إيه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حفل زفاف أغضب السوشيال ميديا.. صاحب جلسة التصوير يكشف سر العروس الحامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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