تدخل النجمة غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم"أهل الكهف"، فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.
وانتهى صناع الفيلم من تصوير مشاهد الديكور الأول في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم تصويره على مدار أسبوع متواصل، وجمعت المشاهد معظم أبطال العمل، وصوّر فريق العمل بعض المشاهد الأخرى بأحد الاستوديوهات بمنطقة الهرم، ومن المقرر أن يسافر فريق العمل إلى المغرب لتصوير عدد كبير من المشاهد هناك.
فيلم "أهل الكهف"، من بطولة كل من خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفى وخالد الصاوي ومصطفى فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فواد سليم وصبري فواز وهاجر أحمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور.
وكان اَخر تعاون بين المنتج وليد منصور والمؤلف أيمن بهجت قمر فيلم "البدلة" للنجم تامر حسني، والذي عرض عام 2018، وحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية، حيث تخطت إيراداته تلك الوقت 70 مليون جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. غادة عادل تدخل فى مشاكل مع خالد النبوى بسبب ”أهل الكهف” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.