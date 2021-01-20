جنيفر لوبيز تجرى البروفات الأخيرة قبل ساعات من حفل تنصيب جو بايدن

استعرضت النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز صورا لها، من بروفة الاحتفال بتنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر حسابها الشخصى على انستجرام، حيث نشرت عدد من الصور لها ولفريقها أثناء البروفات أمام مبنى الكونجرس الأمريكي، كما التقطت صور سيلفي مع الجنود المحيطين بالمبنى لتأمينه.
وتشارك جنيفر لوبيز مع عدد من المشاهير في احتفال تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، منهم المغنية ليدي جاجا، حيث يقام الحفل وسط إجراءات أمنية مشددة بعد أعمال العنف في مبنى الكابيتول.
وأوضحت اللجنة المنظمة للاحتفال أن ليدي جاجا ستؤدي النشيد الوطني الأمريكي من على سلالم الكابيتول، ثم تقدم لوبيز وصلة موسيقية.
وكانت جنيفر لوبيز قد عبرت عن دعمهما لجو بايدن خلال حملته الانتخابية، وعبر حسابها كتبت "لوبيز: إنه يوم فخر لكل الأمريكيين، سأغني لكل الأمريكيين، فخورة بكم أيها الجنود يامن تضربون مثلا في التضحية والأمن بوجودكم".
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