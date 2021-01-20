وسام صباغ يهنئ طوني عيسى بنجاح مسلسله الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - توجه الممثل اللبناني ​وسام صباغ​ بالتهنئة للممثل اللبناني ​طوني عيسى​ على نجاح مسلسله "​لا حكم عليه​"، الذي يعرض حاليا.

وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "مبروووك الأصداء الروعة يا صديقي بـ لا حكم عليه بتستاهل كل الخير والنجاح ، نجم بموهبتك وأخلاقك وتواضعك".

بدوره ردّ طوني على وسام بالقول: "هيدي أخلاقك ونفسيتك الحلوة وصدقك..الله يديم المحبة يا خيي".

الجدير ذكره ان العمل من تأليف وسيناريو وحوار بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، من إنتاج شركة صبّاح إخوان، وبطولة قصي خولي وفاليري أبو شقرا.. إلى جانب الممثلين رنده كعدي، طوني عيسى، كارلوس عازار، فادي ابراهيم، كارول الحاج، كارين سلامة، وآخرين.