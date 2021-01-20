ديما قندلفت تستعرض مهاراتها في هذه الرياضة

القاهرة - محمد ابراهيم - استعرضت الممثلة السورية ​ديما قندلفت​ مهارتها في ممارسة رياضة السباحة، حيث شاركت جمهورها فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وبدت فيه بحوض سباحة مغلق.

ولاحظ متابعيها مهارتها في السباحة، وفوجئوا بأنها تسبح وسط هذا البرد، وقالت: "روتيني المفضل مع مدربي"، إذ تفاجأ البعض ممارستها السباحة في هذه الأجواء الشتوية الباردة.

يذكر أن آخر أعمال ديما قندلفت كان مسلسل الهيبة بجزئه الرابع والذي حمل عنوان "​الهيبة الرد​"، إذ شاركت فيه بدور البطولة إلى جانب الممثل السوري ​تيم حسن​ والممثلة ​منى واصف​ وعدد من الممثلين.