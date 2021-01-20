هبة داغر تشوق جمهورها لمسلسل "مامجي"

القاهرة - محمد ابراهيم - شوقت النجمة اللبنانية هبة داغر لمسلسلها الجديد بعنوان مامجي، ويتضمن بطولة نسائية أمام الفنان السوري سامر المصري.

تلعب هبة دور "مي" في شخصية معقدة ومركبة، بين الحياة العادية والإفتراضية. والتي تتميز هذه الشخصية بكونها تضع المشاهد في حيرة، بين الخير والشر.

وتفاعل جمهورها مع البرومو الترويجي، وأشادوا بقدراتها التمثيلية بالإضافة الى حماسهم الكبير لدورها في المسلسل الذي بدأ عرضه في ال 17 من شهر يناير عبر قناة MBC.

مامجي دراما تشويقية مستوحاة من اللعبة الشهيرة بابجي، تنقل اللعبة من داخل الأجهزة الإلكترونية إلى أرض الواقع، من خلال البحث عن لاعبين حقيقيين ينزلون في الميدان.يبدأ الصراع، وتمر اللعبة بأكثر من مرحلة كما هو حال جميع الألعاب الإلكترونية، ويجدر بالمتسابقين اجتياز المرحلة الأولى ومن ينجو منها يدخل المرحلة الثانية وهكذا، شرط ألا يبقى منهم إلا واحد، هو الفائز، ضمن جو من المغامرة والتشويق".

الجدير بالذكر أن مسلسل "مامجي" هو من كتابة علاء حمزة وإخراج يعقوب المهنا، وبطولة فيصل العيسى، سامر المصري، هبة داغر، نيرمين محسن، عبدالله البلوشي، بدر اللحيد، مهند الجميلي وآخرين.