عبد المجيد عبد الله يثير الجدل بحديثه عن المرأة

القاهرة - محمد ابراهيم - أثار الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله الجدل بتغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، حيث تحدّث فيها عن قوة المرأة، رافضا تشبيهها بالرجل.

حيث كتب: "المرأة الشجاعة هي "امرأة" وليست ألف رجل... فالرجل ليس معياراً للشجاعة...".

كلام عبد الله تفاعل معه عدداً كبيراً من المتابعين حيث حاز منشوره أكثر من 30 ألف إعجاب وتلقى عددا من الردود والتعليقات التي أثنت على كلام عبد الله وإنصافه للمرأة بهذه التغريدة، فيما تعرض للانتقاد من فئة أخرى.

وأحدثت التغريدة حالة من الجدل، وهذا مادفع عدد من الفنانين لمؤازرته ودعمه.