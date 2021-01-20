بعد انسحاب نسليهان اتاغول.. فنان آخر ينفصل عن مسلسل ابنة السفير

أثار الفنان التركي اوزار كايجر أوغلو جدلا كبيرا بعد انتشار أنباء حول انفصاله عن مسلسل " ابنة السفير" بعد 3 حلقات، عقب مشاركته في موسمين من العمل بشخصية " غديز".

أعلنت قناة ستار التركية المنتجة لمسلسل ابنة السفير عن انضمام الممثلة التركية توبا بويوكوستن للعمل بعد انسحاب الممثلة نسليهان اتاغول بسبب مرورها بوعكة صحية شديدة.

بهذا تلتقي توبا بويوكوستن للمرة الثانية بالممثل التركي انجين اكيورك الذي سبق وشاركها بطولة مسلسل العشق الاسود الذي عرض في 2014، وحقق نجاحا كبيرا حيث شكلا ثنائيا رومانسيا لقى اعجاب محبي الدراما التركية.

وسبق وصرحت توبا بويوكوستن انها تريد العمل مع انجين اكيوريك مجددا بشدة، مضيفة: مسلسل العشق الأسود كان جميلا جدا حتى أن هناك جامعة أجرت دراسة عن تناسقنا، فحركاتنا كانت تظهر وكأنها حقيقية جدا لذلك التناسق مع انجين رائع".

وأعلنت نسليهان اتاغول انسحابها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "أقول الآن مع السلامة لشخصية نارين المرأة التي شعرت بها كثيرا عند تجسيدها".

وأضافت: "رغم أنني تصالحت مع جسدي .. لكن جسدي لم يساعدني.. تحياتي لفريق عمل مسلسل ابنة السفير وشكرا أصدقائي وجمهوري الكبير على كل هذا الحب التقي بكم قريبا في قصة جديدة".