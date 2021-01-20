بشرى تعلق عل إهانة نائب البرلمان للفنانين: كل واحد يحاسب على مشاريبه

علقت الفنانة بشرى على إهانة الفنانين من النائب رياض عبد الستار عضو البرلمان والذي وصفهم بأنهم يسعون في الأرض فسادا.

وكتبت بشرى عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام " "الفن مش مهنة من لا مهنة له، مش كل من ركب حصان خیال، ومش هندفع فواتير الفشلة والمعقدين والجهلة، كل واحد يحاسب على مشاريبه، أصل في النهاية كل واحد بيتعلق من عرقوبه، مش عرقوب اللي جنبه".

من ناحية اخري كشق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن الإجراء الذي اتخذه حيال ما صدر من البرلماني رياض عبد الستار، الذي هاجم الفنانين واتهمم بأنهم يسعون في الأرض فسادً.

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن "ما بدر من البرلماني رياض عبد الستار أمر مرفوض، وأرسلت رسالة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فحواها ما بدر من البرلماني رياض، وأنتظر الرد على الرسالة".

وأضاف أشرف زكي: "نقابة الممثلين لم تصدر أي بيان أو تتخذ أي موقف لحين الرد على هذه الرسالة التي تم إرسالها إلى رئيس مجلس النواب".

يذكر أن البرلماني رياض عبد الستار اتهم الفنانين بأنهم يسعون في الأرض فسادا وذلك في أحد جلسات مجلس النواب وخرج البرلماني مصطفى بكرى أنس وعلق على ما قالله رياض عبد الستار مؤكدا أن ما بدر منه غير مقصود به كل الفنانين وأنه يقصد الفن الهابط والمبتذل .من