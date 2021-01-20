ترفض عمليات التجميل.. دنيا عبد العزيز: الاكتئاب والنكد سر رشاقتي.. فيديو

أكدت الفنانة دنيا عبد العزيز أن سبب رشاقتها هو الحزن والنكد الذي تعيشه، خاصة بعد وفاة والدتها.
وقالت دنيا عبد العزيز، خلال الندوة التي عقدها موقع "دوت الخليج": "طوال عمري أحرص على الذهاب إلى الجيم وممارسة الرياضة".
وأضافت: "أتمنى إجراء عملية تجميل ولكن ليس بشكل مبالغ فيه، ولكن أخاف من الحقن فأنا لدي فوبيا منها لذلك أنا بعيدة عن هذه الموضوعات".
دنيا تواصل تصوير مسلسل "اللى ملوش كبير"، من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض.
يذكر أن آخر أعماله مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.
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