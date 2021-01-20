ترفض عمليات التجميل.. دنيا عبد العزيز: الاكتئاب والنكد سر رشاقتي.. فيديو

أكدت الفنانة دنيا عبد العزيز أن سبب رشاقتها هو الحزن والنكد الذي تعيشه، خاصة بعد وفاة والدتها.

وقالت دنيا عبد العزيز، خلال الندوة التي عقدها موقع "دوت الخليج": "طوال عمري أحرص على الذهاب إلى الجيم وممارسة الرياضة".

وأضافت: "أتمنى إجراء عملية تجميل ولكن ليس بشكل مبالغ فيه، ولكن أخاف من الحقن فأنا لدي فوبيا منها لذلك أنا بعيدة عن هذه الموضوعات".