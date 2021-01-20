فى ذكرى رحيل سعاد مكاوى.. تعرف على عدد أزواجها

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة سعاد مكاوي والتي ولدت في 20 يناير 1928 ورحلت عام 2008 عن عمر يناهز ال79 عاما.

سعاد مكاوي هي ابنة الملحن محمد مكاوي وقد بدأت مشوارها الفني منذ عام 1949 حتى عام 1967.

سعاد مكاوي تزوجت ثلاث مرات الأولى من المخرج سعاد كامل ثم من محمد الموجي أما الزيجة الثالثة فكانت من الموسيقار محمد إسماعيل.

ومن أشهر أغانيها وحشني كتير وأكبر من النسيان ولما رمتنا العين، أما من أبرز الأفلام التي شاركت في بطولتها بنت المعلم ونهارك سعيد وجزيرة الأحلام.