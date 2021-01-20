بالفيديو.. محمد رمضان يوضح حقيقة خلافه مع سعد لمجرد

نشر النجم محمد رمضان مقطع فيديو للمطرب سعد لمجرد ليوضح شائعة الخلاف الواقع بينهما.

وظهر سعد مجرد في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلا: "محمد رمضان حبيبي وبحترمه وبقدره وبحترم فكره وبنتمنى نسعد الناس".

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: "الإشاعات والفتنة لا دين لها، في زمنا ده ما لم تراه بعينيك لا تصدقه، أخويا الكبير وصاحبي الغالي النجم #سعد_لمجرد".

على الجانب الآخر، يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد "موسى" في دهشور.

وعلم "دوت الخليج" أن رمضان قام بتصوير ما يقرب من ٢٥ يوما هناك، حيث إن الديكور الأساسي للمسلسل في دهشور، وبعد انتهاء تصوير المشاهد هناك سوف ينتقل إلى استوديو مصر.

ونشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له مرتديا الزي الصعيدي، من كواليس تصوير مسلسل "موسى".

وعلق محمد رمضان على الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، قائلا: "من كواليس #موسى #رمضان2021 #ثقه في الله_نجاح".

وكان الفنان محمد رمضان نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بعد قرار شطب الدعوى القضائية الخاصة باتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.



وقال محمد رمضان: "الحمد لله رب العالمين كانت ثقتي في الله ثم في القضاء المصري".



وقررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين برئاسة المستشار أحمد يوسف والسكرتارية أحمد سالم، شطب الدعوى المقامة ضد الفنان محمد رمضان بتهمة تحدي الشعب المصري، ونشر صورة له مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي.