جمال سليمان يواصل تصوير مشاهده في مسلسل الطاووس

يواصل الفنان جمال سليمان، تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "الطاووس" حيث انتهى بالفعل من تصوير عدد من المشاهد التي جمعته بالفنانة سهر الصايغ وعدد أخر من النجوم في المريوطية.

ومن المقرر استكمال التصوير في أكثر من لوكيشن مختلف خلال الأيام المقبلة استعدادا لعرض المسلسل في رمضان 2021.