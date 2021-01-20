شاهد .. نسرين طافش داخل سيارتها بالفوشيا

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وظهرت نسرين طافش في الصورة داخل سيارتها، مرتدية تي شيرت فوشيا ، وشعرها المنسدل علي الكتفين. وعلقت قائلة: "الشئ الوحيد الثابت في الحياة هو التغير " . ويعرض حاليا للنجمة نسرين طافش مسلسل "الوجه الآخر" عبر قناة أبو ظبي الفضائية، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت، الإمارات، والسادسة مساءً بتوقيت السعودية، والخامسة مساء مصر وسوريا.

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