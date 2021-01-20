روبي تستعد لطرح ألبومها الجديد

تستعد الفنانة روبي، لطرح البومها الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة حيث تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين للرجوع على الساحة الغنائية بقوة.
إنتهت روبي، من عدد من الأغاني تعاونت بها مع كل من الملحن محمد حمزة، والشاعر مصطفى حسن، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وتوما، والشاعر أيمن بهجت قمر وعدد أخر من صنّاع الأغاني في الوطن العربي.
ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة تصوير ٢ فيديو كليب من أغاني الألبوم الجديد.
كما تعاقدت روبي على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "شغل خواجات"، وهو أيضا من إنتاج وليد منصور وتأليف شادي سلامة.
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