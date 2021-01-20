حمدي الوزير يبدأ تصوير مسلسل موسي

يبدأ الفنان حمدى الوزير تصوير دوره في فى مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان والمقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "موسى"، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، إنتاج شركة سينرجى.

وعلم "دوت الخليج" أن رمضان قام بتصوير ما يقرب من ٢٥ يوم بالديكور الأساسي للمسلسل في دهشور، وبعد انتهاء تصوير المشاهد هناك سوف ينتقل إلى استوديو مصر.

ونشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له مرتديا الزي الصعيدي، من كواليس تصوير مسلسل "موسى".