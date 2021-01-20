<<فَلِتر محيطك!>>.. محتوى لـ أحمد السرغلي عن التعامل مع البيئة المحيطة بأقل من دقيقة!

استكمالاً لسلسلة المحاضرات التي نظمها طلبة قسم العلاقات العامة والاتصال في جامعة النجاح الوطنية عبر الإنترنت على مدار ثلاثة أيام مع الأستاذ أحمد السرغلي مدير العلاقات العامة والاتصالات التسويقية في "بالتل “ الذي طرح مواضيع مختلفة حظيت بتفاعل وإقبال كبير عبر منصة Zoom ، ونظراً للتساؤلات التي وردت من كثير من الطلبة حول كيفية التعامل مع البيئة المحيطة وكيفية النجاح في ظل نوعية من الناس "المحبطين " فقد أجاب السرغلي على تلك التساؤلات ونشر قبل أيام فيديو مدته 45 ثانية فقط يلخص تلك الإجابات من تجارب واقعية عاشها هو وفريق عمله ويحاكي التجارب الواقعية لكثير من الطلبة والعاملين في مختلف المجالات.

الفيديو الذي حمل عنوان "فلتر محيطك" والذي نشره السرغلي عبر حسابه على "الانستغرام" و"فيسبوك" لاقى رواجاً كبيراً كغيره من الفيديوهات السابقة التي ينشرها السرغلي لتوجيه المتابعين والمهتمين بكيفية التعامل مع المواقف التي قد تواجههم في الحياة العملية واليومية.

أشار السرغلي في الفيديو الى أهمية اختيار الأشخاص في البيئة المحيطة معبراً عن ذلك بعبارة "المهم مين مش كم لأنه نوعية الناس أهم من عددهم" فبعض الأشخاص يعمل على تشتيت الأهداف ويعيق الوصول إليها والبعض الآخر يكون بمثابة الداعم والمشجع للوصول للهدف والنجاح.

من الجدير ذكره أن أحمد السرغلي هو ابن مدينة طولكرم ومولود في مدينة نابلس في 29 كانون الأول عام 1982 وحاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة والدبلوم العالي في إدارة الأعمال من جامعة النجاح الوطنية ولديه خبرة في مجال الإعلام تزيد عن 16 عاماً منذ عمله في العام 2004 في تلفزيون الفجر حيث شغل منصب المدير الإداري للتلفزيون ما بين الفترة 2008- 2012 وبعدها تولى منصب مدير عام التلفزيون في العام 2012 لغاية اليوم بعد وفاة مؤسس التلفزيون الدكتور سمير السرغلي.

كما يشغل الاستاذ احمد السرغلي حالياً منصب مدير العلاقات العامة والاتصالات التسويقية في شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" ولديه خبرة في مجال العلاقات العامة تزيد عن 10 سنوات وبداية السرغلي في المجال التحفيزي وتقديم المحتوى الهادف كانت في نهاية عام 2019 على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" و"فيسبوك" حيث بدأ بنشر فيديوهات تحفيزية تحاكي التجارب الواقعية التي يمر بها هو وفريق عمله وكيفية التعامل معها بطريقة إيجابية وتحويل التحديات والمواقف الصعبة الى فرص وإنجازات مركزاً في رسائله على المحاولة وعدم الاستسلام لليأس والإحباط.

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