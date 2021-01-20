حب غلط لـ محمود العسيلي تريند رقم 6 على اليوتيوب

حقق فيديو كليب أغنية "حب غلط" لـ محمود العسيلي، نجاح كبير حيث إحتلت الأغنية التريند رقم 6 بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "ابعديني حاولي تفهميني .. الف مرة حاولت امشي بس قلبي رجع .. ساعديني من قلبك شيليني .. اصلي عارف ان السكة دي اخرها وجع .. بتشوفيني ليكي بتسحبيني".

وضعي صعب ومرضي بيكي مش أي مرض .. والحقيقة من أول دقيقة .. انا عارف وانتي عارفه انه حب غلط .. وكفايانا بقى لُقا هيتعبنا .. إحنا الاتنين مش هنكمل ده نصيبنا .. مفيهاش بعدين الوقت مهوش في صالحنا".

"حب غلط" كلمات: أمير طعيمة، وألحان: محمود العسيلي، وتوزيع: علي فتح الله، وميكس & ماستر: علي فتح الله، والفيديو كليب من اخراج: ابراهيم حدرج.