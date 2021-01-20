وقامت " لؤلؤ " بالبكاء ولم تسيطر على فرحتها بعد لقاء والدتها ، وقامت بالتوجه إلى منزلها بصحبتها فى مشهد مؤثر و أرسلت لحضور مهندس الديكور والستايلست الخاص بها للقيام بغرفة كبيرة لها داخل فيلتها وإحضار ملابس جديدة لوالدتها، كما قامت بالذهاب الى والدها لتحذره من الذهاب الى منزلها او الظهور فى حياتها.
وانتهت الحلقة 18 من مسلسل لؤلؤ بمشهد تشويقى لصديقة " لؤلؤ " بعد الذهاب الى حبيب لؤلؤ الجديد وهو الفنان محمد الشرنوبى .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتعال أحداث مسلسل لؤلؤ بالحلقة الـ18 بعد ظهور والدتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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