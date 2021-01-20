أغنية ليلى لـ المغيني وهيكل توينز تريند رقم 4 على اليوتيوب

تصدرت أغنية "ليلى" لـ المغيني وهيكل توينز تريند رقم 4 بعد ساعات من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب"، كما كسرت حاجز الربع مليون مشاهدة.

تقول كلمات الأغنية: "ليلى .. ليلى .. ليلى .. ليلى .. جيت أوفي وعد كان ما بينا من زمن .. اخيرا لحظة .. ياما حلمت بيها بس كله ليه ثمن .. فجأه خنقة .. مش مصدق ضيق الحال يضيّع كل شئ .. عمري ما انسى .. لما قالوا من غيرك هكمل الطريق".

أغنية "ليلى" كلمات أحمد الزول، والحان وتوزيع وميكساج المغيني، والفيديو كليب من إخراج أحمد أسامة.