أغنية ليلى لـ المغيني وهيكل توينز تريند رقم 4 على اليوتيوب

تقول كلمات الأغنية: "ليلى .. ليلى .. ليلى .. ليلى .. جيت أوفي وعد كان ما بينا من زمن .. اخيرا لحظة .. ياما حلمت بيها بس كله ليه ثمن .. فجأه خنقة .. مش مصدق ضيق الحال يضيّع كل شئ .. عمري ما انسى .. لما قالوا من غيرك هكمل الطريق".
أغنية "ليلى" كلمات أحمد الزول، والحان وتوزيع وميكساج المغيني، والفيديو كليب من إخراج أحمد أسامة.
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