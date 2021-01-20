وظهرت مريم أوزرلي في الصورة من منزلها و هي تمسك بطفلتها مما اثار اعجاب متابعيها. و ظهرت مريم اوزرلي و هي ترتدي بيجامة و رفعت خصلات شعرها مما تناسب مع إطلالتها . ولم تتكلف مريم اوزرلي بوضع المكياج واعتمدت علي جمال بشرتها، وهو ما أعطاها إطلالة طبيعية وناعمة. جدير بالذكر أن الفنانة التركية مريم أوزرلي، التي ولدت في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من منزلها.. مريم أوزرلي تشارك جمهورها لحظات الاعتناء بطفلتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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